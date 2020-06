PRCH: Odwiedzalność obiektów handlowych 15-21 VI wyniosła 62-73% ubiegłorocznej

"W cotygodniowym raporcie przeanalizowano dwa warianty. Porównaniu zostały poddane tygodnie analogiczne do siebie, tj. okres od 15 do 21 czerwca 2020 w stosunku do okresu od 17 do 23 czerwca 2019 oraz tygodnie, w których przypadało święto Bożego Ciała i związany z nim dzień wolny. W 2020 roku był to tydzień między 8 a 14 czerwca, a w roku 2019 czas między 17 a 23 czerwca. W porównaniu tygodni z przypadającym Bożym Ciałem, tegoroczny footfall przyjmuje średnią wartość między 71% a 79% wartości ubiegłorocznej, a najwyższy wynik przypada na piątek po wolnym dniu" - czytamy w komunikacie.