PRCH, ZPPOHiP i ZPPHiU postulują pełne otwarcie centrów handlowych od 30 XI

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), Związek Pracodawców Polskich Obiektów Handlowych i Partnerów (ZPPOHiP) oraz Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wspólnie apelują do rządu o pełne przywrócenie działalności galerii handlowych nie później niż od 30 listopada br., aby umożliwić Polakom bezpieczne i spokojne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia. Ich zdaniem, przedłużenie restrykcji dla handlu doprowadzi do bankructw wielu firm oraz likwidacji tysięcy miejsc pracy.