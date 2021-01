Premier: Dotacje dla mikro i małych firm na XII, I i II to koszt 2,5-3 mld zł

"Podjęliśmy decyzję o przyznaniu na grudzień, styczeń i luty naszego programu dotacji bezzwrotnych do 5 000 zł dla mikro i małych firm. Przeznaczymy na to kolejne od 2,5 do 3 mld zł. Łącznie rządowe wsparcie dla polskich przedsiębiorców przekroczyło już 175 mld zł i dzięki temu uratowane zostało ponad 5 mln miejsc pracy" - powiedział Morawiecki w wystąpieniu zamieszczonym na jego profilu na Twitterze.