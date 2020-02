Prezes Allegro: IPO to decyzja właścicieli, zarząd skupia się na biznesie

"O IPO musicie pytać właścicieli Allegro , my jako zarząd koncentrujemy się na systematycznej poprawie doświadczenia naszych klientów i handlowców. Jeśli właściciele zdecydowaliby się, to byłaby ich decyzja, my pracujemy nad codziennym biznesem" - powiedział Nuyts podczas konferencji prasowej.

"Ecommerce w Polsce przyspiesza co roku, a nadal ma znaczącą przestrzeń do wzrostu. Allegro napędza ten wzrost. Inwestujemy w nasz ekosystem, by przekonywać coraz więcej Polaków do kupowania online. W ub.r. zainwestowaliśmy 700 mln zł, aby poprawić obsługę klientów i handlowców. W tym roku dalsze inwestycje pochłoną kolejne 1 mld zł" - dodał prezes Allegro.