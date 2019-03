Prezes Arctic Paper: Przerwa w wypłacie dywidendy potrwa tylko rok

"Jestem przekonany, że to jedynie roczna przerwa, a nie odejście od polityki dywidendowej. Uznaliśmy, że przy takim poziomie zadłużenia spółki wypłata dywidendy byłaby nieracjonalna" - podkreślił Jarczyński na konferencji prasowej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.