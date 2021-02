Prezes B. Handlowego: Przed nami czas wspierania firm w realizacji inwestycji

"Patrząc na prognozy na rok 2021, mówiące o powrocie do wzrostu gospodarki polskiej i gospodarki światowej, uważam, że przed nami czas wspierania przedsiębiorstw w zakresie pomysłów inwestycyjnych i przebudowy gospodarki. Będziemy więc spełniać tą rolę, którą z sukcesem realizowaliśmy w ostatniej dekadzie" - powiedział Sikora, cytowany w komunikacie.

"W zeszłym roku musieliśmy zdefiniować na nowo priorytety, postawiliśmy przede wszystkim na bezpieczeństwo i wsparcie klientów. Zaoferowaliśmy odroczenie spłat kredytów, dzięki uruchomionej przez nas platformie 1400 naszych klientów otrzymało ponad 450 milionów złotych rządowej pomocy, zrewolucjonizowaliśmy cyfrowo nasze usługi. Oferując to, w czym jesteśmy najlepsi - doradztwo w transakcjach na rynkach finansowych i kapitałowych oraz efektywne zarządzanie majątkiem - wzbudziliśmy zaufanie klientów, którzy wybierali nasz bank jako partnera w swoich planach rozwoju" - podkreślił Sikora.

"Bank brał udział we wszystkich najważniejszych transakcjach na rynkach finansowych ostatnich miesięcy. Dom Maklerski Citi Handlowy wraz z Citigroup Global Markets Europe pełnił funkcję odpowiednio lokalnego menedżera oraz globalnego koordynatora największego w historii debiutu w sektorze technologii w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki - wartego 3,2 mld euro IPO polskiej spółki InPost, na giełdzie w Amsterdamie. Wcześniej, bank brał udział w rekordowej na polskim rynku ofercie publicznej Allegro, a jako dealer na rynku kapitałowym zaaranżował 3 mld zł finansowania dla VW FS Polska oraz 1 mld zł dla spółki Toyota Bank i Toyota Leasing. Rosnąca liczba transakcji klientów wpłynęła na wzrost wyniku prowizyjnego o 16% r/r w kwartale" - czytamy w komunikacie.

W bankowości detalicznej, dzięki uruchomieniu usługi CitiKantor wolumeny walutowe podwoiły się w stosunku do poprzedniego kwartału i wzrosły o 43% r./r. Liczba nowych klientów bankowości prywatnej zwiększyła się o 7% (r/r) a saldo produktów inwestycyjnych klientów bankowości prywatnej - o jedną czwartą.

Z raportu wynika, że 2020 roku największym przyrostem nominalnym charakteryzowały się inwestycyjne dłużne aktywa finansowe. Ich wartość wyniosła 27,3 mld zł i była wyższa o 11,8 mld zł (tj. 76,5%) w stosunku do końca 2019 roku, z powodu wyższego wolumenu polskich obligacji skarbowych.

Wartość kredytów netto w segmencie bankowości instytucjonalnej wyniosła 14,7 mld zł, co oznacza spadek o 1,7 mld zł (tj. 10,1%) r/r.

Bank podał, że za spadek wolumenów kredytowych odpowiadały należności niezabezpieczone (w związku ze słabszym popytem klientów na pożyczki gotówkowe, wywołanym pandemią COVID-19 - niepewność klientów co do ich sytuacji finansowej). Z drugiej strony kredyty hipoteczne odnotowały wzrost w wysokości 311 mln zł (tj. 16,4%) w stosunku do końca 2019 roku.