Prezes BGK: Przedstawicielstwa w Amsterdamie, Waszyngtonie, Singapurze w 2020 r.

"W pierwszej połowie czerwca chcemy oficjalnie otworzyć biuro w Amsterdamie. Jesteśmy także w trakcie uzyskiwania pozwoleń na otwarcie naszego przedstawicielstwa w Waszyngtonie, w tym pozwoleń od Fed. Oficjalne otwarcie, podobnie jak otwarcie przedstawicielstwa w Singapurze, planujemy jeszcze na 2020 r. " - powiedziała Daszyńska-Muzyczka w rozmowie z ISBnews w kuluarach LSE SU Polish Economic Forum w Londynie, organizowanym przez Polish Business Society - stowarzyszenie polskich studentów na London School of Economics - we współpracy z partnerem strategicznym Bain & Company. Agencja ISBnews była patronem medialnym Forum.

"Dla nas Londyn zostanie jednym z najważniejszych centrów finansowych, to się nie zmieni pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To wciąż jedna z finansowych stolic świata, dlatego też nasze trzecie nasze przedstawicielstwo w Europie to właśnie Londyn. Jego oficjalne otwarcie miało miejsce w styczniu tego roku" - przypomniała prezes.