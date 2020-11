Prezes BNP Paribas BP: Zysk netto za III kw. trudny do powtórzenia w kolejnych

"Już w trzecim kwartale zaczęła doskierwać nam coraz bardziej pandemia, zderzyliśmy się z dużo intensywniejszą drugą falą - silniejszą niż wiele osób się tego spodziewało. Jesteśmy uczestnikami wprowadzania coraz to nowych ograniczeń, które spowalniają rozwój gospodarczy. W związku z tym,niewątpliwie wpływ tej drugiej fali na gospodarkę będzie. Jaki - jeszcze się przekonamy. Niewątpliwie wpłynie to na naszych klientów, na wyniki sektora finansowego. Nie chciałbym tworzyć wrażenia, że skoro III kw. był, jaki był, to i IV kw. i kolejny będą fenomenalnymi kwartałami, jeśli chodzi zarówno o cały sektor bankowy, jak i nasz bank w szczególności" - powiedział Gdański podczas wideokonferencji.