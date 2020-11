Prezes Budimeksu nie wyklucza przejęcia w Niemczech 'za jakiś czas'

"Jesteśmy zadowoleni z tego rynku. Chcielibyśmy osiągnąć tam dużo więcej i może realizować trochę inne projekty, niż dzisiaj realizujemy. Wydaje mi się, że tak duża firma jak my, której główną działalnością są jednak projekty infrastrukturalne, czyli drogi, koleje, mosty, hydrotechnika, powinniśmy spróbować takich kontraktów w Niemczech. Wiemy też, że jest to bardzo hermetyczny, trudny rynek, 10 razy większy niż w Polsce, oparty o bardzo lokalne uwarunkowania" - powiedział Blocher w rozmowie z ISBnews.TV.

"Część budowlana to ok. 5-5,5 mld euro przychodów, z czego mój rejon [Polska, Wielka Brytania, Irlandia i Słowacja] to ok. 2,5 mld euro, czyli prawie połowa przychodów Ferrovial-a z części budowlanej. Z czego Budimex to 1,6-1,7 mld euro" - wskazał Blocher.