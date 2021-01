Prezes Budimexu: Potrzebujemy regularności w przetargach i inwestycji samorządów

"To co nas najbardziej martwi to 'wahania' w ogłaszaniu przetargów. Powoduje to, że pojawia się walka cenowa, walka o pracownika, walka o koszty. To nas martwi w najbliższym czasie, bo długa perspektywa jest dobra, nawet bardzo dobra, tylko pytanie: jak mamy przejść ten okres przejściowy - 2021 i 2022 rok? - dodał szef Budimeksu.