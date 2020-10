Prezes Genomtec: Celujemy w produkcję 5 tys. urządzeń Genomtec ID rocznie

"Ten proces industrializacji we współpracy z partnerem CDMO doprowadzi nas do etapu, w którym będziemy mogli złożyć zamówienie wysoko wolumenowe. Docelowy roczny wolumen produkcji, w który celujemy to jest 5 tys. sztuk urządzenia rocznie. Oczywiście, jeśli sprzedaż będzie na tyle satysfakcjonująca, że potrzebne będzie zwiększenie tego wolumenu, to takie możliwości są. Nasz partner posiada swoje zakłady produkcyjne zarówno w Europie, Stanach Zjednoczonych, jak również - co istotne - w Chinach, które są bardzo istotnym rynkiem" - powiedział Tokarski podczas wideokonferencji.

"Środki z emisji są skalkulowane w taki sposób, aby przeprowadzić proces industrializacji i certyfikacji urządzenia na rynku europejskim. Naszym planem A jest sprzedaż lub licencjonowanie technologii do większego gracza tak, że marketing będzie po jego stronie. Ale żeby do tego etapu dojść, to potencjalny nabywca musi być pewny co do trzech kluczowych rzeczy. Przede wszystkim do tego, że urządzenie może być produkowane masowo i że karty i odczynniki reakcyjne mogą być produkowane masowo, że mamy do czynienia z odpowiednim zabezpieczeniem własności intelektualnej, i że mamy do czynienia z uzyskaniem z niezbędnych zgód regulacyjnych. Wtedy takie transakcje mają miejsce. Jeśli zachodzą one wcześniej, to najczęściej odbija się to niższą wyceną takiej spółki, dlatego my celujemy właśnie w ten etap, kiedy tak naprawdę potencjalny kupujący może przyjść niejako na gotowe i de facto złożyć zamówienie u partnerów CDMO, na to, żeby ten analizator mógł być produkowany masowo" - powiedział prezes.