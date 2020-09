Prezes Grupy Azoty: Stan realizacji Polimerów Police przekroczył 30%

Jak dodał, prace toczą się już na wszystkich podelementach inwestycji, obejmujących szereg niezależnych obiektów, w tym instalacje do produkcji propylenu, polipropylenu oraz port i terminal przeładunkowy.

Budowa instalacji odwodornienia propanu do propylenu (PDH) i polimeryzacji propylenu do polipropylenu, wraz z instalacjami pomocniczymi, ruszyła w styczniu 2020 roku.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będą wchodziły instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy oraz infrastruktura logistyczna. Całkowity szacowany budżet projektu wynosi ponad 1,5 mld euro (ok. 7 mld zł), tym samym jest to największa inwestycja w polskiej branży chemicznej.