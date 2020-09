Prezes Grupy Azoty: Synergie z Compo Expert są widoczne 'gołym okiem'

"Przede wszystkim, uzyskaliśmy dostęp do produkcji nawozów specjalistycznych, których nie tylko nie produkowaliśmy do tej pory, ale też nie moglibyśmy szybko rozpocząć takiej produkcji bez odpowiedniego know-how" - powiedział Wardacki w rozmowie z ISBnews.

"Ponadto wykorzystujemy nasze półprodukty w procesie produkcyjnym Compo Expert, wysyłaliśmy np. do Niemiec amoniak z Polic, a także chcemy wchodzić z naszymi produktami, np. nawozami NPK, na rynek Europy Południowej, przy wykorzystaniu sieci dystrybucyjnej Compo Expert" - dodał prezes.

Grupa Azoty szacuje, że łączne synergie wynikające z integracji w grupie niemieckiej spółki Compo Expert wyniosą co najmniej 40 mln euro do 2024 roku, z czego ok. 6 mln euro zrealizowane zostało w 2019 roku.