Prezes Idea Banku:Reakcja rynku potwierdza- jest zrozumienie dla naszych działań

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Idea Bank rozpoczął już w czerwcu wdrażanie zwolnień grupowych, które do końca roku mają objąć do 750 pracowników. Każda zwalniania osoba, bez względu na formę prawną dotychczasowej współpracy z Idea Bank, może liczyć na objęcie programem outplacement, którego celem jest pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia. Roczne oszczędności wynikające z ograniczenia liczby pracowników szacuje się na około 50 mln zł. Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 9,2 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych banku" - czytamy w komunikacie.