Prezes Lotosu: List intencyjny ws. Polimerów Police to nie twarda deklaracja

"List oznacza intencję przeprowadzenia analizy tego przedsięwzięcia. Ucieszyłem się, że Grupa Azoty zwróciła się do nas z tą propozycją, bo Lotos jest w stanie merytorycznie podejść do zagadnienia, ale nie jest to twarda deklaracja uczestnictwa w inwestycji" - powiedział Bonca w rozmowie z ISBnews w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.