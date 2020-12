Prezes Mennicy Skarbowej: Planujemy przejście na rynek główny GPW w II kw. 2021

"Myślimy o tym, żeby przejść z rynku NewConnect na parkiet główny z kilku powodów. Symbolicznie byłby to wyższy level biznesu. Myślę, że osiągnęliśmy już kolejny poziom rozwoju, który predestynuje nas do tego. Poza tym główny parkiet na giełdzie to nowi klienci instytucjonalni, większy prestiż, większa płynność. A tego nam brakuje na NewConnect" - powiedział Żołędowski w rozmowie z ISBnews.TV.