Prezes PAIH: Agencja wsparła 150 kontraktów eksportowych w czasie pandemii

"Polski eksport, także na tle innych krajów, wykazuje odporność na niepewną sytuację na rynkach międzynarodowych. Wyróżniamy się tu dywersyfikacją i to jest nasza przewaga, bo dzięki temu nie jesteśmy uzależnieni od np. turystyki czy motoryzacji. Ponadto, polscy przedsiębiorcy wyciągnęli wnioski z wcześniejszych kryzysów, a pandemia stała się dla części z nich szansą. W wielu przypadkach nasi eksporterzy wykorzystują więc możliwości spowodowane przerwanymi łańcuchami dostaw. W ten sposób polski biznes otworzył sobie drzwi u odbiorców, którzy wcześniej importowali towary z innych krajów. Obserwujemy, że po pierwszych, próbnych zamówieniach, dzięki wysokiej jakości polskich produktów, konkurencyjnym cenom i dobrej współpracy, pojawiły się kolejne. Ciekawym przykładem jest wysyłka polskiej żywności do Singapuru czy narzędzi budowlanych do Stanów Zjednoczonych. W tym drugim przypadku, pandemia otworzyła drzwi przed polskimi produktami, które trafiły na półki sklepowe jednej z największych amerykańskich sieci.

Okazało się to początkiem stałej współpracy handlowej. Wsparliśmy też duży kontrakt IT w Australii, eksport produktów spożywczych - głównie mleka w proszku do Wietnamu, sprzętu sportowego na Węgry, kosmetyków do Hiszpanii i Malezji. Łącznie takich kontraktów było 150, a kolejne umowy są w toku" - powiedziała szefowa Agencji.

W kręgu wsparcia polskich MŚP przez PAIH pozostaje również strefa ASEAN, zaś obszar całego dalekiego Wschodu stanowi duży potencjał dla branży mleczarskiej.

"W PAIH pracujemy nad obecnością polskich przedsiębiorców nie tylko w krajach zachodnich, lecz także na rynkach perspektywicznych. Chcemy odwracać dotychczasowe tendencje. Warto wskazać tu właśnie Daleki Wschód jako odbiorcę naszych produktów. Widzimy tam potencjał w rosnącej liczbie ludności, coraz bardziej zamożnej i otwartej na nowości. Pamiętajmy, że Azja to nie tylko Chiny. Bardzo ważny jest dla nas cały region ASEAN. Prognozowana wartość wymiany handlowej między krajami z tej części świata a UE, może wzrosnąć o 22 mld USD do końca 2023 r. Cieszy to, że zdobywamy nowe rynki nie tyle ceną, co produktami naprawdę wysokiej jakości. Jeśli pojawia się pierwsze zamówienia - nawet niewielkie - to w większości przypadków nasi przedsiębiorcy mają otwartą furtkę do działania długoterminowo. Często z małego kontraktu, który ma służyć przetarciu szlaków, firmy przechodzą do stałej współpracy, wymiany handlowej na danym rynku" - wyjaśnia prezes.

"Z analiz PAIH wynika, że największymi beneficjentami współpracy z tym regionem mogą być także branże: meblarska, budowlana oraz branża kosmetyczna" - podsumowała Ciurzyńska.

Prezes zapowiedziała również, że aby zachęcić kolejne firmy z Polski do ekspansji Agencja ponownie zorganizuje PAIH Forum Biznesu, to zaplanowane jest na czerwiec 2021 r.

"Naszą ambicją jest zrobienie PAIH Forum Biznesu w takiej formule, jak w 2019 r., dlatego planujemy je na czerwiec. Oczywiście, rozważamy również rozwiązanie hybrydowe. Ponieważ przesuwamy event w czasie to, uruchomiliśmy właśnie cykl spotkań pod nazwą PAIH Forum Biznesu - Sesje Regionalne. Będą one realizowane online, a finałem będzie Forum Biznesu na PGE Narodowym: z olbrzymią liczbą polskich firm, możliwością bezpośrednich kontaktów" - poinformowała prezes.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), eksport spadł o 3,2% r/r do 649 mld zł w styczniu-sierpniu 2020 r., zaś import spadł w tym okresie o 7,4% r/r i wyniósł 621 mld zł.

Polski eksport do Niemiec spadł o 3,3% r/r i wyniósł 41,9 mld euro w styczniu-sierpniu 2020 r., zaś import w tym czasie spadł o 11,9% r/r do 30,6 mld euro. Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,7 pkt proc. i wyniósł 28,4%, a w imporcie obniżył się o 0,6 pkt proc. i stanowił 21,6%.

W tym okresie polski eksport do USA spadł o 1,5% r/r do 5 mld USD, zaś import z tego kraju zmniejszył się o 8,6% r/r do 5,2 mld USD. USA były w tym okresie 7. największym partnerem Polski w handlu zagranicznym.

