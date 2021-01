Prezes PAIH: Wartość BIZ wzrośnie r/r w I kw. br., będzie kilka dużych projektów

"Już dziś wiemy, że jeszcze w pierwszym kwartale tego roku zamkniemy kilka dużych projektów, które rozpoczęły się w 2020 r. Spodziewamy się, że wartość zakończonych w tym czasie projektów będzie wyższa niż przed rokiem. Zatem to dobry prognostyk na przyszłość. Stale pracujemy też nad szeregiem ułatwień i zachęt inwestycyjnych, które pozwolą przyciągnąć do Polski priorytetowe sektory dla rozwoju naszej gospodarki " - powiedziała Ciurzyńska w rozmowie z ISBnews.

"Polski ekosystem otoczenia biznesu na przestrzeni ostatnich lat wciąż się poprawia. Doceniają to inwestorzy zagraniczni, którzy mimo COVID-19 wybierają Polskę. Zgodnie z fDi Markets, Polska jest trzecią w Europie preferowaną lokalizacją dla inwestycji zagranicznych. Wyprzedzają nas jedynie Wielka Brytania i Niemcy. Tak dobry wynik to w dużej mierze efekt trzech znaczących źródeł inwestycji: branży elektromobilności, odnawialnych źródeł energii i szeroko rozumianego sektora IT. Pomimo sytuacji pandemicznej, dobry klimat inwestycyjny w Polsce - na dzień dzisiejszy - pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość " - wskazała Ciurzyńska.