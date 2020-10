Prezes PGE w Brukseli: Należy zwiększyć środki na transformację energetyczną

"Do 2030 roku udział energii odnawialnej w portfelu Grupy wzrośnie do 50%, a emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 85%, natomiast do 2050 roku Grupa zamierza osiągnąć zerową emisję CO2 i dostarczać 100% zielonej energii klientom. Istotnym źródłem finansowania realizacji nowej strategii PGE mają być unijne fundusze, dlatego wsparcie europejskie w dążeniach firmy do neutralności klimatycznej w obliczu kosztów transformacji będzie bardzo ważne" - podkreślił.

Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW. Do 2040 roku moc morskich farm wiatrowych Grupy PGE osiągnie 6,5 GW, co uczyni Grupę Kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Grupa PGE planuje zbudować do 2030 roku 3 GW w fotowoltaice i poszerzyć portfolio lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Tym zakrojonym na szeroką skalę projektom towarzyszyć będzie komplementarny program magazynowania energii o wielkości co najmniej 0,8 GW.