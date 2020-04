Prezes PKN Orlen: Przekroczymy w wezwaniu próg 66% głosów na WZA Energi

"W wezwaniu na akcje Energi wszyscy czekają na ruch Skarbu Państwa i to jest naturalne. Jeśli Skarb Państwa weźmie w nim udział, to mogą pójść za nim fundusze i inni akcjonariusze. Sądzę, że przekroczymy próg 66% głosów na WZA wymagany do skutecznego zakończenia tego procesu" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews.