Prezes PKN Orlen:Umowa warunkowa z partnerem ws. Lotosu możliwa w ciągu 10 mies.

"Najtrudniejsze było uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na tę transakcję. Kolejnym wyzwaniem jest takie wynegocjowanie parametrów środków zaradczych z partnerami, aby dawał on nam jak największe możliwości rozwoju i długoterminowego bezpieczeństwa. Nie traktujemy tych warunków jako konieczności 'oddania czegokolwiek'. Szukamy takiego partnera, który zapewni nam trampolinę do rozwoju, także w tych obszarach, w których do tej pory byliśmy mniej aktywni" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews w trakcie Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.