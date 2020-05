Prezes PKP: Inwestycje kolejowe pomogą skutecznie pobudzić gospodarkę UE

"Spotkanie, które odbyło się w formie wideokonferencji miało miejsce z inicjatywy CER (Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej), której członkiem zarządu jest Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. Zostało one zorganizowane w celu przedstawienia stanowiska branży kolejowej w kontekście wychodzenia z kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, a także było bezpośrednim odniesieniem się do zapowiadanego przez Komisję Europejską planu odbudowy gospodarczej oraz wprowadzanych wraz z nim mechanizmów finansowego wsparcia" - czytamy w komunikacie.

"W związku z tym, podczas dzisiejszego spotkania konsultacyjnego z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem, prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński zaapelował o nadanie wsparciu kolei szczególnego priorytetu oraz podkreślił, że granty są optymalnym mechanizmem finansowania inwestycji kolejowych. Jest to związane z tym, że przewoźnicy kolejowi oraz zarządcy infrastruktury znacznie ucierpieli finansowo w wyniku pandemii, co osłabiło ich zdolności w zakresie zapewnienia własnego wkładu finansowego, koniecznego do uruchomienia przyszłych inwestycji, które napędzą gospodarkę w czasie kryzysu" - czytamy dalej.