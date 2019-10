Prezes PZU: Inwestując w zdrowie możemy darować sobie dodatkowe 10 lat życia

"Widzimy, że zdrowie jako przedmiot ubezpieczenia jest bardzo pożądany przez naszych klientów, a roczna dynamika sprzedaży sięga 30%. Możemy robić znacznie więcej, czyli nie tylko sprzedawać produkt, ale również przekonać Polaków do inwestowania w siebie, w swoje zdrowie" - powiedział Surówka podczas panelu dotyczącego zdrowia na Kongresie 590 w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Uczestniczący w dyskusji minister zdrowia Łukasz Szumowski zauważył, że Polacy co prawda coraz bardziej dbają o siebie, nie zawsze jednak robią to we właściwy sposób. Jako duży problem wskazał na np. stosowanie szeroko reklamowanych suplementów zamiast prawdziwej profilaktyki.