Prezes Rafako: Przetrwaliśmy komunizm, powódź. Nie przetrwaliśmy prezesa Tauronu Szczeszka

Po raz kolejny prezes Rafako oświadczył w czwartek, że Tauron, który w środę wezwał Rafako do zapłaty 1,3 miliarda zł kary, w ich sporze "myli się co do podstawowych danych" i "ignoruje obiektywne dowody w sprawie".

Dzisiaj Rafako ogłosiło, że zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. – Tauron wydał wyrok śmierci na Rafako – skomentował te zdarzenia na konferencji w Warszawie Domagalski-Łabędzki.

Jak stwierdził Domagalski-Łabędzki, Rafako pokazywało rozwiązania ciągnącego się od paru miesięcy sporu, Tauron nie chciał skorzystać z tego rozwiązania. W jego opinii proces sądowy będzie teraz ciągnął się latami, a ostatecznie Tauron go przegra.

Żadna spółka Skarbu Państwa nigdy nie zdecydowała się na taki agresywny krok – Domagalski-Łabędzki o działaniach Tauronu.

Obecnie w tej sytuacji ugoda jest w jego ocenie niemożliwa. – Wystawienie noty na ponad 1,3 miliarda zł jest działaniem bez precedensu. To jest tak absurdalne, że to się nie nadaje do komentowania. Nie ma takiej możliwości, by jakikolwiek sąd zatwierdził kary w takiej wysokości, na podstawie takich przesłanek – powiedział Domagalski-Łabędzki.

Do wyroku sądu Rafako w jego ocenie już jednak nie dotrwa. – Mamy przesłankę do upadłości – podkreślił prezes Rafako. Jak stwierdził, nie jest też to "gra prowadzona w negocjacjach z Tauronem".

– Tauron pomoże naszym pracownikom? Przejąć ich chce, jak im pomoże? To oszustwo – powiedział. Jak podkreślił, Rafako będzie teraz rozmawiać z bankami i wierzycielami i zabezpieczy ich roszczenia, "na przykład w zamian za udział w odszkodowaniu od Tauronu".

– Jest to historyczne wydarzenie. Rafako przetrwało komunizm, powódź, pewnie 20 prezesów Tauronu, nie przetrwało pana prezesa Szczeszka (Paweł Szczeszek to prezes zarzadu Tauronu – przyp.red.). Nie jest to przypadek. Działania Tauronu były obliczone na taki efekt i chyba im się udało – oświadczył. Jak podkreślił, Tauron "ewidentnie działa w złej wierze" i "czyści sobie miejsce na rynku".

Tauron i Rafako przerzucają się zarzutami

Rafako zarzuca Tauronowi, że źle zarządza blokiem elektrowni w Jaworznie, Tauron zarzuca Rafako błędy w jego wykonaniu. Radosław Domagalski-Łabędzki zaapelował w czwartek, by powołać zespół, który ustali obiektywne przyczyny awarii, "dla dobra polskiego systemu energetycznego". – Jeżeli blok był projektowany na konkretny węgiel, a sypany był inny, to nawet laik zrozumie, że może się coś zadziać – oświadczył.

Spór między Tauronem i Rafako o nowy blok 910 MW elektrowni w Jaworznie ciągnie się już miesiącami. Tauron, właściciel elektrowni, twierdzi, że traci na przestoju, bo nie może produkować energii. Państwowa spółka podkreśla, że dąży do jak najszybszego uruchomienia bloku, a wady w wykonaniu nowego bloku energetycznego nie zostały naprawione. Innego zdania jest spółka Rafako, które twierdzi, że Tauron prowadzi z nią wojnę i nie jest m.in. w stanie dostarczyć odpowiedniego węgla, z czego mają wynikać usterki.

Tauron wydał kolejne w czwartek kolejne oświadczenie w tej sprawie

"Aktywność zarządu Rafako, polegająca na prowadzeniu agresywnych sporów z największymi podmiotami w kraju, w której opierano się na kłamstwach, oszczerstwach oraz szantażu biznesowym doprowadziła do ogłoszenia zamiaru złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości spółki. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi tylko i wyłącznie zarząd Rafako" – napisał w oświadczeniu cytowanym w czwartek przez PAP Biznes Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Grupy Tauron.

"Tauron podtrzymuje stanowisko, że pozostaje otwarty na mediacje, których celem jest doprowadzenie do polubownego rozstrzygnięcia wszystkich spraw spornych. Nadal deklarujemy również wspieracie dla pracowników Rafako, zaangażowanych w proces budowy bloku 910 MW w Jaworznie" - dodał Zimnoch.

Rafako to spółka akcyjna, notowana na GPW, większość akcji należy do spółki PBG. Jest wykonawcą bloków energetycznych i producentem urządzeń dla energetyki. Jest też jednym z największych pracodawców w regionie Raciborza i - jak informuje na swojej stronie - zatrudnia około 1000 osób. W południe w czwartek akcje Rafako traciły na wartości niemal 30 proc.

