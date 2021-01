Prezes Sfinks Polska: Nasz cel obecnie to 6-8 restauracji franczyzowych rocznie

"Nasz plan na wychodzenie z kryzysu to rozwój restauracji franczyzowych. Chcielibyśmy otwierać 30 restauracji rocznie. Takie tempo chciałbym docelowo utrzymywać. Jednak dla bezpieczeństwa przyjmujemy 6, 7, 8 rocznie - żeby nie przedobrzyć, taki jest nasz plan na wychodzenie z kryzysu. Widząc, jak zachowuje się rynek, myślę, że mamy dużo większe szanse, niż to, co planujemy" - powiedział prezes Sfinksa w rozmowie z ISBnews.TV.