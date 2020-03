Prezes Skarbiec TFI: Skala pakietu pomocy w Polsce podobna jak w innych krajach

"Dobrze, że taki pakiet jest, natomiast nie ma znaczenia, czy dzisiaj jest to 212 mld zł, czy byłoby to 300 mld zł. Bo odpowiedź na pytanie, czy ta pomoc jest wystarczająca jest taka sama, jak w przypadku pytania o to, kiedy uda się opanować epidemię. Na to nie ma dobrej odpowiedzi. Wszystkie prognozy rynkowe nie mają żadnych solidnych podstaw - muszę to podkreślić jako odpowiedzialny menadżer. Jeżeli popatrzymy, jaką pomoc przewidują inne kraje europejskie, to wsparcie zaproponowane dzisiaj w Polsce jest mniej więcej na podobnym poziomie" - powiedziała Milewska w rozmowie z ISBnews.