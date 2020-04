Prezes Skarbiec TFI: Zaczynają się większe napływy środków do funduszy

"Dzisiaj sytuacja wydaje się uspokajać, zaczynają się napływy do naszych funduszy. Środki te pochodzą od klientów, którzy spodziewają się, że inwestując średnioterminowo dokonują optymalnego wyboru, że w tym okresie świat sobie poradzi z pandemią. Co prawda, nie wiadomo, czy potrwa to pół roku czy rok, czy nawet dwa lata - ale to nadal krótki horyzont czasowy. Ci inwestorzy widzą, że dzisiaj wyceny aktywów są na tyle atrakcyjne, że warto w nie inwestować" - powiedziała Milewska w rozmowie z ISBnews.

"Najwięcej środków w ostatnich tygodniach napływa u nas do części asset management - wpłacają korporacje, instytucje, ale również osoby prywatne. W połowie kwietnia mieliśmy w asset management ponad 800 mln zł - to jest wzrost o ponad 300 mln zł w stosunku do końca roku 2019" - poinformowała Milewska.

Jednocześnie zwróciła uwagę, porównując z danymi z całego rynku TFI, że fala odpływów dotknęła Skarbiec TFI w mniejszym stopniu, aniżeli np. towarzystwa, w których funduszach dominowały obligacje korporacyjne.

"W kwietniu spodziewamy się zmniejszenia skali odpływów - o ile nie nastąpi, co jest możliwe w każdej chwili, jakieś tąpnięcie, w wyniku którego emocje mogą znowu wziąć górę. Dlatego staramy się przeciwdziałać emocjonalnemu podejściu poprzez kontakty z klientami, telekonferencje, poprzez wideokonferencje z naszymi dystrybutorami" - podkreśliła prezes.

Skarbiec TFI odnotowuje też nowe napływy do funduszy spółek zagranicznych. "Nie ma się czemu dziwić, dlatego, że dużo osób uważa, że po takim spadku indeksów giełdowych, jaki obserwowaliśmy, że jeżeli mam zamiar zainwestować w horyzoncie kilku lat, to jest to swego rodzaju okazja" - skomentowała prezes.

W ostatnich dniach Towarzystwo zaoferowało ponadto - przygotowany jeszcze przed ogłoszeniem lockdownu - nowy fundusz: Skarbiec Value.

"Do tego funduszu mają trafiać spółki wyselekcjonowane przez pryzmat całkowitego dochodu dla akcjonariusza, biorąc pod uwagę perspektywę długoterminową. To fundusz, który będzie skupiał spółki o bardzo mocnych podstawach fundamentalnych, będzie też kładł nacisk na dywersyfikację branżową. Dziś widać szczególnie wyraźnie, że nie jesteśmy w stanie wskazać branży, która nie zostanie dotknięta koronawirusem. Natomiast są spółki - nie tylko w Polsce - które wyjdą z tej sytuacji relatywnie obronną ręką. Są to spółki, które mają mocne podstawy fundamentalne, które nie przeznaczały wszystkich wypracowanych środków na dywidendę, i które były przez lata rozwijane. W tym nowym funduszu Value idziemy w kierunku selekcji tego typu spółek, bez względu na branżę" - wyjaśniła Milewska.

Jednocześnie podkreśliła, że pomimo wyjątkowo silnych emocji, które powodowały odpływy aktywów, fundusze Skarbca pozostają w pełni płynne.

"Nasze fundusze przynoszą relatywnie dobre wyniki finansowe, ale na takie zawirowania, jakie mamy dziś na całym świecie nikt nie był przygotowany" - stwierdziła prezes.

Jednak - jak zaznaczyła Milewska - zespół zarządzających Skarbiec TFI aktywnie pracuje nad tym, aby tworzyć odpowiednio skonstruowane strategie dostosowane do aktualnej sytuacji na rynku. Widać to po miejscach w poszczególnych grupach funduszy zajmowanych przez fundusze Skarbca od czasu wybuchu pandemii w Europie. W okresie od ostatnich dni stycznia do połowy kwietnia br. cztery fundusze Skarbiec TFI plasują się na pierwszych miejscach w swoich grupach, pięć na drugich miejscach i 4 tuż za podium.

Według niej, kompleksowe odmrożenie gospodarki nastąpi jednak nie wcześniej niż w przyszłym roku.

"Zanim emocje trochę opadną, nastąpi wrzesień. Zanim rozpoczniemy naprawę łańcuchów dostaw czy łańcuchów kooperacji, musi minąć trochę czasu. Naprawa tych łańcuchów i zawieranie kontraktów - to kwestia przyszłego roku. Ale i tak będziemy żyć 'ze strachem za koszulą', nadal będziemy stosować pewne środki ostrożności" - podsumowała Milewska.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

Tomasz Oljasz

Tagi: finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące