Prezes UKE: Na aukcję 5G warto poczekać jeszcze kilka tygodni

kasik 1 godz. temu

5G to samo zło. Pan Lewandowski, którego lubię i cenię za osągnięcia, niestety reklamuje to 5G. Może antenę 5G wstawi do pokoju córek nie obok naszych domów, by promieniowały i szkodziły ludziom. O planowanej totalnej inwigilacji poprzez 5G to już chyba wsyscy wiedzą. Koszmar.