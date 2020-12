Prezes Unimotu: Spółka wypłaci dywidendę z zysku za 2020 rok

"Buduje się dobry zysk netto w 2020 roku. Z punktu widzenia biznesowego najważniejsza jest dla nas skonsolidowana EBITDA skorygowana, ale z punktu widzenia dywidendy liczy się zysk netto. A pod tym względem październik i szczególnie listopad były bardzo dobre. Grudzień również jest dobry biznesowo. Jestem optymistą co do zysku netto za cały 2020 rok, co umożliwi wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy" - powiedział Sikorski podczas wideokonferencji.