Prezes Unimotu: Załamanie cen ropy naftowej korzystne dla branży paliw

W ciągu ostatnich dwóch dni notowania ropy Brent spadły o ok. 40%, z ok. 52 USD do ok. 33 USD za baryłkę.

Prezes Unimotu nie wykluczył, że jeśli sytuacja związana z epidemią koronawirusa będzie eskalować i będziemy mieli do czynienia np. z zamknięciami całych regionów, tak jak to ma miejsce we Włoszech, to doprowadzi to do zmniejszenia ruchu tranzytowego.