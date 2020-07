Prezes UOKiK wszczął postępowania antyzatorowe względem 51 przedsiębiorców

"Zgodnie z oceną skutków regulacji do ustawy w 2020 roku planowano realizację 50 postępowań antyzatorowych. Naszym celem na nadchodzące półrocze jest co najmniej potrojenie tej liczby poprzez sprawną realizację procedur analitycznych w toku postępowania" - dodał Chróstny.

Jak przypomniano w komunikacie, dzięki ustawowemu, szerszemu dostępowi do danych, UOKiK ma szansę skutecznie identyfikować i przeciwdziałać zatorom płatniczych, a także podjąć interwencję na rynku. Prezes Urzędu może interweniować, jeśli suma zaległych świadczeń pieniężnych przedsiębiorcy w ciągu 3 kolejnych miesięcy wyniesie co najmniej 5 mln zł (od 2022 r. będzie to 2 mln zł). Dotyczy to zaległości z umów zawartych po 1 stycznia 2020 r. lub wcześniej, jeśli płatność stała się wymagalna w 2020 r.