Prezes URE: Dalsze uwalnianie rynku energii elektr. - tylko w trybie ustawowym

"Proponujemy, by rozważyć odejście od taryfowania, z jednoczesnym wprowadzeniem taryf socjalnych. To pewna idea, którą należy poddać debacie. Mógłby to być jeden z elementów kompleksowego podejścia do rynku energii elektrycznej w Polsce" - powiedział wiceprezes PGE Paweł Strączyński w rozmowie dla Parkiet TV, cytowany przez "Rz".