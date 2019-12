Prezes URE wyznaczył TGE na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej

"TGE po raz pierwszy została wyznaczona NEMO w 2015 roku. W październiku br. TGE wystąpiła do prezesa URE o ponowną nominację. Po rozpatrzeniu wniosku, regulator wydał decyzję wyznaczającą TGE na operatora polskiego rynku energii elektrycznej. Daje to TGE na kolejne cztery lata uprawnienia do przeprowadzania jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego" - podano w komunikacie.