Prezydent: Bon turystyczny będzie emitowany jak świadczenie 500+

"Wiele się ostatnio mów o tzw. bonie turystycznym po to, by wesprzeć polską branże turystyczną, która znalazła się rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji. Kto wie, że to właśnie ona jest w sytuacji najtrudniejszej, ale chciałbym, żeby została wsparta poprzez polską rodzinę, czyli te pieniądze będą tak emitowane, ten bon będzie tak emitowany, jak 500+" - powiedział Duda w sobotę w trakcie spotkania wyborczego w Stalowej Woli.