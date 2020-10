Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Medycznym

"Ustawa ta dopełnia system po to, aby każdy miał tę potencjalną możliwość znalezienia wsparcia, opieki i ratunku w trudnych sytuacjach. Za przyjęciem tej ustawy opowiedziało się 440 posłów. Zatem można śmiało powiedzieć, że jest to ustawa ponad jakimikolwiek politycznymi uwarunkowaniami i podziałami, za co ogromnie dziękuję" - powiedział Duda przed podpisaniem ustawy, której projekt stanowił przedłożenie prezydenta.