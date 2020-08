Prezydent podpisał ustawę o wskazaniu organu prow. punkt kontakt. ds. produktów

Celem jest stworzenie warunków do skutecznego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim. Rozporządzenie to zobowiązuje organy państw członkowskich UE do respektowania wyników badań towaru, przeprowadzonych w innym państwie członkowskim, co ma ułatwić wprowadzanie towarów na rynek.