Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o opłatach abonamentowych

"Zgodnie z ustawą, minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekaże w 2019 roku jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe, jako rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 opłat abonamentowych z tytułu zwolnień. Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1 260 000 tys. zł" - podano na stronie internetowej prezydenta.

Ostateczna wysokość rekompensaty (do kwoty 1 mld 260 mln zł) zostanie ustalona, w drodze uchwały, przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji - w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Ustalone przez KRRiT zostaną również wartości nominalnych skarbowych papierów wartościowych przekazywanych poszczególnym jednostkom publicznej radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, podano także.

"KRRiT, po przyjęciu uchwały, przekaże ją ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który na jej podstawie wystąpi do ministra właściwego do spraw budżetu o przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych. Minister właściwy do spraw budżetu określi w liście emisyjnym warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających" - czytamy dalej.