Prezydent: Podróże do USA bez wiz na max. 90 dni - od 11 listopada br.

"Pani ambasador poinformowała mnie, że dzisiaj w Waszyngtonie zostanie ogłoszony oficjalny komunikat o tym, że Polska została przyjęta do programu bezwizowego. Bezwizowa możliwość podróżowania do Stanów Zjednoczonych na okres do 90 dni w celach turystycznych i w celach biznesowych będzie możliwa od 11 listopada tego roku, a więc dosłownie za kilka dni" - powiedział Duda, cytowany w komunikacie.