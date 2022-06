Prezydent USA interweniuje w sprawie drogich paliw. Ceny ropy poleciały ostro w dół

Premier Mateusz Morawiecki niedawno przyznał, że rząd zrobił już wszystko, co mógł, by obniżyć ceny paliw . Mimo tego litr tańszej benzyny kosztuje blisko 8 zł. Niespodziewanie pomocną dłoń, także w kierunku polskich kierowców, wyciągnął prezydent USA .

Po jego wezwaniu do obniżenia podatków od paliw, wyceny ropy na światowych giełdach błyskawicznie spadły, co daje nadzieję, że z czasem przełoży się to też na nasz rynek.