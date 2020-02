Primark otworzy drugi sklep w Polsce w 2021 r. - w Poznaniu

"Bardzo cieszymy się, że nasz drugi sklep w Polsce zostanie otwarty w Posnanii - najważniejszym w Wielkopolsce centrum zakupów i lifestylu. Widzimy ekscytację, jaką już teraz wzbudza otwarcie naszego pierwszego sklepu w Polsce. Z niecierpliwością czekamy, by już wkrótce oferować niezwykłe zakupowe doświadczenia klientom z regionu Mazowsza oraz Wielkopolski" - powiedział sales and operations manager w Primark Polska Maciej Podwojski, cytowany w komunikacie.

Spółka przypomniała, że szykuje się do otwarcia pierwszego sklepu w Polsce w Galerii Młociny wiosną tego roku. Firma prowadzi obecnie rekrutację na różne stanowiska, oferując pracę w pełnym oraz niepełnym wymiarze godzin, zarówno wieczorami, jak i w weekendy, co daje osobom o zróżnicowanych stylach życia możliwość zachowania balansu między pracą a życiem prywatnym, podano także.

Primark to międzynarodowa marka odzieżowa, która oferuje najnowszą modę, kosmetyki i wyposażenie domu o najlepszym stosunku jakości do ceny, zgodnie z hasłem: "niesamowita moda w niesamowitych cenach" ('Amazing Fashion at Amazing Prices'). Firma założona w Dublinie w 1969 r. obecnie posiada ponad 370 sklepów i niemal 1,5 mln m2 powierzchni handlowej w 12 krajach. Primark zatrudnia ponad 75 tys. osób.