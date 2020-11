Primavera Parfum oferuje firmom wsparcie na rynkach Azji Południowo-Wschodniej

"To drugi po Chinach rejon naszych wschodnich wpływów. Od dawna myśleliśmy o ekspansji rynku Azji Południowo-Wschodniej. To dynamicznie rozwijający się rynek o wartości 2,7 mld USD, co czyni go czwartym co do wielkości regionem pod względem PKB - po USA, UE i Chinach. Około 55% tamtejszej populacji używa internetu, a większość jego użytkowników to ludzie młodzi, w wieku 20-49 lat, zainteresowani markami importowanymi. Z tego powodu region ten oferuje niemal nieograniczony potencjał wzrostu" - powiedziała dyrektor ds. rozwoju w Primavera Parfum Janina Karasek, cytowana w komunikacie.