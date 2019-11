Prime Bit Games oczekuje dodatniego wyniku netto w 2019 r.

"Zarząd prognozuje, iż spółka w IV kw. 2019 r. uzyska przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 1,1 mln zł, co oznacza osiągnięcie przychodów całorocznych na poziomie ok. 1,96 mln zł. Jednocześnie zarząd oczekuje wypracowania przez spółkę dodatniego wyniku netto w całym 2019 r. Prognoza oparta jest na informacji o dotychczas zaksięgowanych zdarzeniach gospodarczych oraz stopniu zaawansowania realizowanych umów" - czytamy w komunikacie.