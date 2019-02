PrimeBit Games chce przeportować 3 gry na Nintendo Switch do końca roku

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu sprzedaży, jaką od stycznia osiągnął 'Magic Nations' na Nintendo Switch, tym bardziej, że nie inwestowaliśmy dużych nakładów na marketing. Co ważne, w bardzo krótkim czasie - w zaledwie kilka dni - zwróciła nam się inwestycja związana z portowaniem gry (dostosowanie technologiczne gry do wymagań konkretnej platformy oraz pełen całościowy proces jej wydania), dlatego podjęliśmy decyzję o udostępnieniu naszych dotychczasowych tytułów dla graczy japońskiej konsoli. Chcemy, aby były gotowe jeszcze w tym roku" - powiedział prezes Michał Ręczkowicz, cytowany w osobnym komunikacie.

"Nintendo Switch zyskuje coraz większą popularność wśród graczy, którzy oczekują na kolejne tytuły. To obecnie jeden z najbardziej popularnych trendów w światowym gamingu, w którym gracze chętniej płacą za gry niż gdziekolwiek indziej. Tytułów na Switcha przybywa, ale ciągle nie jest ich dużo, przez co łatwiej dotrzeć do klienta, to dodatkowa zachęta dla nas, aby wydawać gry na tej właśnie platformie" - dodał Ręczkowicz.