Profil Zaufany w PKO BP założyło pół miliona klientów

Profil Zaufany pozwala na korzystanie z szerokiego zakresu usług e-administracji, m.in. zweryfikować i zaakceptować rozliczenia podatkowe na platformie "Twój e-PIT", składać wnioski o e-dowód, sprawdzić liczbę punktów karnych czy wysłać pismo ogólne do urzędu. Profil Zaufany można założyć bezpiecznie, szybko i całkowicie online w serwisach transakcyjnych iPKO i Inteligo.

"O ile w pierwszych miesiącach funkcjonowania usługi klienci zakładali Profile Zaufane głównie z ciekawości, czy z chęci przetestowania nowej funkcji, o tyle wprowadzenie kolejnych usług spowodowało wręcz lawinowy wzrost zainteresowania e-tożsamością. Polacy zobaczyli rzeczywiste korzyści e-administracji, przekonali się, że to działa i że dzięki swojemu bankowi naprawdę wiele spraw urzędowych mogą bezpiecznie i wygodnie załatwić online" - powiedział dyrektor departamentu usług cyfrowych PKO BP Michał Macierzyński, cytowany w komunikacie.

Bank, jako lider technologiczny sektora, był pierwszym, który udostępnił tę usługę klientom. Od tamtej pory katalog usług dostępnych dzięki Profilowi systematycznie się rozrasta. Umożliwia on dostęp m.in. do Portalu Podatkowego, serwisów ePUAP, PUE ZUS, CEIDG, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl oraz regionalnych platform e-administracji, podano także.

Aby założyć Profil Zaufany, wystarczy zalogować się do serwisu transakcyjnego iPKO lub Inteligo i wybrać zakładkę e-Urząd. Inne dostępne w banku usługi e-administracji to m.in. wnioski o świadczenia z programu "Rodzina 500+", programu "Dobry Start", zakładanie działalności gospodarczej i rachunku firmowego w jednym prostym wniosku online, a dla MŚP - udostępnioną niedawno opcję wykorzystania Jednolitych Plików Kontrolnych do usprawnienia i digitalizacji procesów obsługi klientów.