Projekt OncoArendi dot. OATD-01 na liście rekomendowanych do dofinansowania NCBR

"Całkowity koszt projektu emitenta ma wynieść ok. 34,6 mln zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to ok. 22,4 mln zł. Jednocześnie emitent wyjaśnia, iż ze względu na możliwość wprowadzenia nieznacznych zmian do projektu na etapie przygotowania ostatecznej dokumentacji dla projektu rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie przed zawarciem właściwej umowy" - czytamy w komunikacie.