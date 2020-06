Projekt onkologiczny Ryvu Therapeutics ma ok. 22,4 mln zł dofinansowania z NCBR

Wartość całkowita netto projektu to ponad 35,8 mln zł, a jego realizacja zaplanowana jest na okres styczeń 2020 - grudzień 2023. NCBR przyznało spółce dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 "Szybka Ścieżka", podano.

Ryvu Therapeutics tym samym będzie kontynuowało rozpoczęte wcześniej badania nad wybranymi celami z obszaru immunoonkologii, które potwierdziły ich wysoki potencjał terapeutyczny, co było jednocześnie przesłanką do złożenia wniosku do NCBR.