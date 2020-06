Ryvu Therapeutics ma zgodę na użytkowanie CBRIL, przeprowadzka w czerwcu

Do końca tego miesiąca Ryvu Therapeutics zamierza zrealizować przeprowadzkę do nowej siedziby, zlokalizowanej przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 w Krakowie-Ruczaju, w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, oferującej szereg zwolnień i ulg podatkowych dla lokalnych firm. CBRIL znajduje się w pobliżu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, podano.

Budynek składa się z 6 kondygnacji o powierzchni całkowitej ok. 10 tys. m 2, w tym ponad 8 tys. m2 powierzchni użytkowej przypadającej zarówno na laboratoria, jak i biura: powierzchnia laboratoryjna: ok. 3 tys. m2, powierzchnia biurowa: ok. 1 tys. m2 (w tym biura i sale konferencyjne), pomieszczenia techniczne i socjalne: ok. 1,3 tys. m2, pozostałe: parking, komunikacja: ok. 2,9 tys. m2.