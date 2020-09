budownictwo 47 minut temu

Projekt wzmocnienia nadzoru nad nieruchomościami SP trafił do konsultacji

Przyznanie wojewodzie kompetencji do ustalania szczegółowych warunków nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zakłada projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami, który trafił właśnie do konsultacji społecznych.