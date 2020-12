Projekty fotowoltaiczne R.Power o mocy 81 MW wygrały w aukcji OZE

"Zlokalizowane na terenie całego kraju farmy zostaną oddane do użytku w 2022 roku. To pierwsze w historii R.Power projekty, które zwyciężyły w ramach systemu aukcyjnego dla nowych instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MWp, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru albo fotowoltaikę" - czytamy dalej.