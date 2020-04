Projprzem Makrum miał 5,56 mln zł zysku netto, 7,97 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Za nami kolejny rok zakończony pozytywnymi wynikami, mimo niekorzystnego otoczenia rynkowego. Jesteśmy zadowoleni szczególnie z systemów przeładunkowych i parkingów automatycznych - są to produkty dzięki której intensywnie rozwijamy dynamikę sprzedaży, zwłaszcza zagranicznej" - powiedział prezes Piotr Szczeblewski, cytowany w komunikacie.

Wzrost przychodów spowodował nieznaczny wzrost o 0,7 mln zł wyniku brutto ze sprzedaży do poziomu 54 mln zł (19,8% rentowności sprzedaży brutto) wobec 53,2 mln zł (20,3% rentowności sprzedaży brutto). Na poziomie zysku ze sprzedaży odnotowano spadek do poziomu 8,8 mln zł wobec 13,6 mln zł w 2018 r., spowodowany rozwojem organizacji - w tym działu eksportu w Projprzem Makrum wzrostem kosztów funkcjonowania Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. (nowy oddział we Wrocławiu), jak i wzrostem kosztów wynagrodzeń w całej grupie - oraz wzrostem kosztów sprzedaży związanych ze wzrostem ilości dostaw, w tym eksportowych, podano także.